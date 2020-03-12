Кишинёв, , 17:14 — REGNUM Молдавия и Венгрия заключили 12 марта соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами. Как передает ИА REGNUM, документ подписали в ходе визита в Кишинев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

С молдавской стороны договор подписал премьер-министр Молдавии Ион Кику. «Основной целью партнерства является расширение и углубление двустороннего сотрудничества и поддержка Молдавии на пути к евроинтеграции», — сообщили в молдавском правительстве. Документ также призван активизировать торговые связи между двумя странами.

Ранее Кишинев и Будапешт договорились, что отношения между двумя странами будут «привилегированными». Правда, ожидалось, что с молдавской стороны документ подпишет президент Игорь Додон.

Ожидается, что 14 и 15 мая 2020 года в Кишиневе пройдет заседание Молдавско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, которое также откроет новые направления взаимодействия. Кроме того, будет организован молдавско-венгерский бизнес-форум.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон — новый Орбан? Молдавия и Венгрия станут стратегическими партнерами