Челябинск, , 17:13 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова вызвана в суд. Ей направят повестку по просьбе местного общественника и экс-кандидата на пост мэра Ярослава Щербакова, написал он сам в Facebook.

Щербаков оспаривает результаты конкурса на пост мэра города, который прошёл в ноябре. Ответчиком является конкурсная комиссия. 12 марта в Советском райсуде прошло предварительное заседание. На нём он потребовал привлечь к процессу в качестве заинтересованных лиц Котову, всех кандидатов на пост главы, а также губернатора области Алексея Текслера.

Очередное заседание намечено на 27 марта. Отметим, ранее Щербаков пытался оспорить конкурс, прошедший в феврале 2019 года. Суд выявил нарушения, но оснований для отмены итогов конкурса не нашли.