Москва, , 17:11 — REGNUM Российская практика реформирования Конституции вполне демократична по международным меркам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил директор Института государства и права РАН Александр Савенков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Конечно, лучше так закрепить в законе и с участием всего населения страны, чем, например, такая позиция, как у Великобритании. Там нет никаких писаных конституций в принципе. Юридически король или королева могут отвергнуть любой закон, даже если бы он прошёл Палату общин и Палату лордов. Последний случай был в 1707 году», — заявил Савенков.

«В принципе, королева или король Великобритании могут любого человека назначить, во-первых, пожизненно пэром с предоставлением пожизненно места в Палате лордов, могут любого назначить премьер-министром, не считаясь с мнением палат или политических партий. Это всё в принципе возможно», — подчеркнул он.