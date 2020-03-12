Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области почти единогласно одобрило поправки в Конституцию, принятые Госдумой по предложению президента РФ и одобренные Советом Федерации.

Как и во многих других регионах, внеочередное заседание для рассмотрения только этого вопроса созвали вне очереди в четверг, 12 марта.

Обсуждение не продлилось и 15 минут, а из 39 депутатов Заксобрания 35 высказались за поправки, сообщает портал 47news.

Один парламентарий — единоросс Владимир Орлов — выступил против. Еще двое воздержались, хотя ранее лидер фракции КПРФ Регина Илларионова обещала, что воздержатся все коммунисты, которых во фракции трое. Откололся от коллектива депутат Евгений Тирон — он проголосовал за поправки.