Москва, , 17:02 — REGNUM Поправки к Конституции предполагают новые полномочия Госдумы и Совфеда, но Россия остается президентской республикой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Накануне Совфед одобрил поправки в Конституцию, они касаются государственного устройства страны, требований и полномочий органов госвласти — президента, правительства, Госдумы, Совфеда, администрации президента, Совбеза, органов местного самоуправления, судебной системы и прокурорского надзора.

По мнению Неверова, особенного внимания заслуживают поправки об укреплении суверенитета страны.

«Также обозначение необходимости наших природных богатств, лесов, рек, уникального животного мира. Это то, что мы должны сделать и оставить для своих потомков. Это наше будущее», — подчеркнул он.

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Обновленная Конституция должна объединить людей всех политических взглядов, всех регионов, указал Неверов. Окончательную судьбу поправок определят граждане РФ на всенародном голосовании, которое намечено на 22 апреля.

ВЦИОМ фиксирует рост числа граждан РФ, планирующих принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ — 64% респондентов готовы принять участие во всероссийском голосовании.

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