Минск, 12 марта 2020, 16:56 — REGNUM Соглашение о приоритетах партнёрства между Белоруссией и ЕС готово на 95%. Об этом 12 марта в Минске заявил глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель.
«Мы почти готовы, надо решить еще несколько вопросов», — сказал Шубель, комментируя состояние переговоров с Минском.
Напомним, постсоветская республика является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и давно добивается принятия нового базового соглашения о сотрудничестве с ЕС. При этом Белоруссия является частью Союзного государства с Россией и не ставит целью вхождение в ЕС.
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«Скоро будем успешно завершать переговоры и подпишем его очень быстро», — цитирует госинформагентство БелТА главу представительства Евросоюза в постсоветской республике.
Шубель сообщил также, что ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Белоруссией об упрощении визового режима и реадмиссии. Он отметил: «Надеемся, скоро будем заканчивать процесс ратификации на нашей стороне».
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