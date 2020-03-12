Минск, , 16:56 — REGNUM Соглашение о приоритетах партнёрства между Белоруссией и ЕС готово на 95%. Об этом 12 марта в Минске заявил глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель.

«Мы почти готовы, надо решить еще несколько вопросов», — сказал Шубель, комментируя состояние переговоров с Минском.

Напомним, постсоветская республика является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и давно добивается принятия нового базового соглашения о сотрудничестве с ЕС. При этом Белоруссия является частью Союзного государства с Россией и не ставит целью вхождение в ЕС.

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«Скоро будем успешно завершать переговоры и подпишем его очень быстро», — цитирует госинформагентство БелТА главу представительства Евросоюза в постсоветской республике.

Шубель сообщил также, что ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Белоруссией об упрощении визового режима и реадмиссии. Он отметил: «Надеемся, скоро будем заканчивать процесс ратификации на нашей стороне».

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