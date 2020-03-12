Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Шииты могут стоять за ракетной атакой на военную базу Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), заявил 12 марта в Конгрессе возглавляющий Центральное американское командования Кеннет Маккензи.

Он уточнил, что расследование, проведённое по горячим следам, показывает: атака на Эт-Таджи подобна тем, которые осуществляет прошиитская «Катаиб Хезболла».

Напомним, трое военных, в том числе двое американских, погибли в результате ракетной атаки на военную базу в Ираке, на которой дислоцированы силы коалиции во главе с США. На базе вечером 11 марта разорвалось десять ракет.

Коалиция вслед за этим обстреляла дислокации иракских шиитов в районе города Бу-Кемаль (Сирия). Сообщается о 18 погибших сирийцах.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ракетного обстрела базы в Ираке погибли военные США