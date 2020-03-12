Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM В Екатеринбурге будет действовать 24 участка в местах временного пребывания для предстоящего голосования по поправкам к Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Все подобные участки (они появятся в аэропорту, на вокзале, в некоторых медучреждениях и СИЗО) были согласованы в Избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге в день голосования 22 апреля планируется открыть 555 избирательных участков.

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