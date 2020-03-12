Вильнюс, , 16:51 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 12 марта, назвал не имеющими силы решения властей Вильнюса о введении режима карантина на пять недель, до 17 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После внеочередного заседания правительства Сквернялис подчеркнул, что вводятся запретительные меры на всей территории Литвы, в том числе приостановка учебного процесса, запрет на массовые мероприятия, остановка деятельности развлекательных центров, спортклубов и иных учреждений, но на две недели. Эти правила, подчеркнул премьер, относятся ко всем самоуправлениям без исключения, в том числе и к властям Вильнюса.

Он также пригрозил ответственностью главам городов и районов за самоуправство.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. В Вильнюсе отменены все массовые мероприятия, и на пять недель остановлен учебный процесс.