Москва, , 16:46 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавней встречи в Москве. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы было «с удовлетворением отмечено существенное снижение напряжённости в Идлибской зоне деэскалации».

Лидеры России и Турции подтвердили важность продолжения совместной работы, в первую очередь по линии министерств обороны двух стран, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения огня и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

«Условлено и впредь поддерживать регулярный диалог на различных уровнях, включая личные контакты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Напомним, многочасовые переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвящённые ситуации в сирийской провинции Идлиб, состоялись 5 марта в Москве. По итогам встречи стороны подписали дополнительный протокол к Сочинскому меморандуму по урегулированию конфликта в Сирии.

В частности, были достигнуты договорённости о введении с 6 марта режима прекращения огня в Идлибе, возобновление совместного патрулирования в Идлибе российскими и турецкими военными и создании коридора безопасности вдоль автодороги М-4 в Сирии.