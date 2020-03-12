Москва, , 16:45 — REGNUM Конституция России впервые наполняется конкретными нормами, а не декларативными положениями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил директор Института государства и права РАН Александр Савенков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Конституция впервые переходит от декларативного принципа и (вписывает) конкретные нормы, направленные на защиту конкретного человека в правовом социальном государстве. На это мало кто обращает внимание — вы видите, критики это не воспринимают. То, что не может человек остаться один на один со своими проблемами. Государство всё равно будет обеспечивать ему существование в рамках установленного размера оплаты труда», — заявил Савенков.