Вильнюс, , 16:38 — REGNUM Переход Литвы в масштабах всей страны на режим всеобщего карантина запрещает проведение любых мероприятий, в том числе и на открытом воздухе, численностью более 100 человек, что ставит под угрозу одни из крупнейших учений НАТО в Восточной Европе Defender, которые должны проходить 1−15 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это сегодня, 12 марта, подтвердил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после внепланового заседания правительства, на котором обсуждались меры по преодолению угрозы распространения коронавируса.

«Если военные пребывают из стран, в которых вспышки коронавируса, они в страну (Литву) прибыть не могут. Это относится ко всем мероприятиям, которые проходят на территории Литвы», — сказал Сквернялис. Только в Литву на учения должны прибыть более тысячи солдат.

В свою очередь министр обороны Литвы Раймондас Кароблис отметил, что «учения ещё не отменены и я надеюсь, не будут отменены».

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. В Вильнюсе отменены все массовые мероприятия и на пять недель остановлен учебный процесс.