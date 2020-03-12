Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM На Среднем Урале в 2020 году на выплаты пособий для малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет будет направлено порядка четырёх миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Выплаты с 1 января 2020 года составят 5 757 рублей», — заявил глава регионального министерства социальной политики Андрей Злоказов.

Отметим, что в Свердловской области данные пособия будут получать более 55,5 тыс. семей.

Напомним, что ранее в своём послании к Федеральному собранию о необходимости введения данных выплат заявил президент России Владимир Путин.