Екатеринбург, 12 марта 2020, 16:28 — REGNUM На Среднем Урале в 2020 году на выплаты пособий для малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет будет направлено порядка четырёх миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Отметим, что в Свердловской области данные пособия будут получать более 55,5 тыс. семей.
Напомним, что ранее в своём послании к Федеральному собранию о необходимости введения данных выплат заявил президент России Владимир Путин.