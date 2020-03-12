Киев, , 16:23 — REGNUM МВД Украины обещает наказывать за несоблюдение положений общенационального карантина, введенного в стране с сегодняшнего дня, 12 марта.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов имеют полное право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований правительства в период карантина.

«Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности — штраф или ограничение свободы до трех лет», — заявил Апостол, добавив, что речь идет о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что ряд регионов Украины по своему трактовал распоряжение правительства о введении в стране общенационального карантина. Наиболее резонансный случай неподчинения требованиям Киева относительно карантина произошел в Харькове, где местные власти отказались закрывать школы и детские сады. В настоящий момент продолжается политическое противостояние с участием мэрии, губернатора региона и отдельных киевских чиновников.