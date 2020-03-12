Москва, , 16:19 — REGNUM Концепция суверенитета на основе Вестфальских соглашений обретает второе дыхание, в то время как идеология глобализации сходит на нет. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Государства мира уже в течение последних лет всё больше и больше говорят о специфичности своих национальных интересов. В частности, это было связано с последними процессами, допустим, в рамках Brexit», — заявил Плигин.

Он напомнил, что совсем недавно, ещё десять лет назад, доминирующая точка зрения состояла в представлении о том, что государства постепенно будут исчезать, как пережиток прошлого, а на их место придут более общие объединения или мегакорпорации.

«Таким образом, всё это выражается в большей национальной самостоятельности. Это естественно утверждает суверенитет как важнейшую ценность», — подчеркнул он.