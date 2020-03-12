Киев, , 16:18 — REGNUM Утром в четверг, 12 марта, советник главы совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо проводил в Киеве презентацию так называемой «Национальной платформы примирения и единства». Точнее говоря, пытался провести, потому что радикалы — при полном и привычном бездействии полиции — не дали ему это сделать.

Местные СМИ сообщают, что конфликт начался с перепалки, инициированной присутствующими в зале неонацистами. Продолжился этот конфликт уже в кулуарах здания, причем сопровождался матерными оскорблениями и толчками, один из которых заставил Сивохо упасть. «Правоохранители» же прибыли на место происшествия уже после того, как радикалы преспокойно его покинули.

Стоит подчеркнуть, что речь идет не о «простом смертном», а о советнике главы важнейшего ведомства в стране. Которого не может защитить ни его охрана, ни, как всегда отсутствующая, полиция. В таком контексте говорить о «национальном примирении и единстве» применительно к конфликту в Донбассе, мягко говоря, несерьезно.

Украинские нацисты и покровительствующие им несменяемые члены правительства страны, а также их западные кураторы демонстрируют, что результаты выборов могут быть какими угодно и «новое лицо в политике» с «новым взглядом на Донбасс» может набрать хоть 70, хоть 90 процентов голосов, но от этого всё равно ничего не изменится.

Агрессивное меньшинство диктует свои условия теми способами, какими умеет пользоваться, и для того, чтобы его усмирить, нужна политическая воля формальных руководителей государства (которой у них нет), их независимость (также отсутствующая) и эффективная работа правоохранительных ведомств (успешно разваленных после 2014 года).

При желании можно регулярно собираться в Минске, Париже или любом другом городе и обсуждать, в том числе с представителями Украины, как именно нужно решать проблему конфликта в Донбассе — но только следует помнить, что если даже киевские переговорщики сами не изменят своим обещаниям (что они делают примерно в 100% случаев), то их легко к этому вынудят.

Договороспособность государства Украина может быть восстановлена только методом полного «перепахивания» политического поля, полного выкорчевывания неонацистских элементов и пожизненным заключением для всех их покровителей во главе с несменяемыми министрами — однако такой сценарий слишком оптимистичен даже для абстрактного рассуждения.

Куда более реальный, точнее говоря, единственный реальный способ решения проблемы Донбасса — это «остаточне прощавай», которое на самом деле давно уже произнесено Донбассом, и которое теперь нужно лишь закрепить формально.