Приштина, , 23:37 — REGNUM 11 марта президент Косово Хашим Тачи обрушился на премьер-министра Альбина Курти с резкой и нелицеприятной критикой. Поводом для её выражения стало заявление Курти о том, что Тачи якобы заключил тайное соглашение с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Фрустрированный Курти продолжает распространять ложь и мошенничать. Трусливый и подобный дьяволу, он раскалывает политику и институты Косово. Выставляет государство на посмешище и саботирует его работу. У него не хватает смелости ни отменить пошлину, ни ввести режим взаимности. У него нет достоинства. Он занимается разрушением исторических союзов. Из-за своей паранойи он говорит о секретном соглашении между Косово и Сербией. Это смешно для Косово. Оскорбительно и опасно для отношений между Косово и США», — заявил Тачи на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Тачи, в продолжение всей своей политической карьеры Курти был «моськой», лающей на слона — США.

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Напомним, 11 марта Курти вновь выступил за лишение Тачи поста президента. По его словам, Тачи, во-первых, ведет тайные переговоры с Сербией от лица Косово, несмотря на решение Конституционного суда края о том, что переговоры с Белградом должны проходить открыто и под руководством правительства, во-вторых — проявляет больше стремления к сотрудничеству с Вашингтоном и Белградом, чем с Брюсселем.

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