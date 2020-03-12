Тверь, , 16:07 — REGNUM Постановление о поддержке закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» приняли депутаты Законодательного собрания Тверской области, сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе ЗС.

«Сегодня депутаты Законодательного Собрания Тверской области поддержали Закон о поправках в Конституцию. Это крайне важно и своевременно. Но, безусловно, главное слово остается за жителями нашей области. Именно они 22 апреля в ходе голосования должны высказать своё отношение к поправкам. И с нашей стороны каждый депутат присоединится к разъяснительной работе по организации всенародного голосования, будет детально рассказывать населению о том, какие изменения внесены в Основной закон страны», — отметил по итогам голосования председатель регионального ЗС Сергей Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Государственная дума приняла в окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В этот же день закон получил одобрение Совета Федерации. После одобрения закона региональными ЗС (требуется поддержка двух третей заксобраний регионов) президент направит в Конституционный суд запрос о соответствии собственно поправок и нормы об общероссийском голосовании неизменным главам Конституции — первой, второй и девятой. Итоговая версия поправок к Конституции будет принята на общенародном голосовании, намеченном на 22 апреля.