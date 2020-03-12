Вильнюс, , 16:03 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 12 марта, во время внеочередного заседания правительства об угрозе распространения коронавируса заявил, что бюджет страны выдержит «возможные вызовы» и коронавируса «не боится», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы готовы к разным сценариям», — сказал министр, добавив, что различные ведомства накопили необходимые резервы, которые в случае острой необходимости начнут тратить. При этом пока неясна роль правительства в помощи бизнесу, несущему убытки из-за режима самоизоляции Литвы в масштабах всей страны.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. В Вильнюсе отменены все массовые мероприятия и на пять недель остановлен учебный процесс.