Париж, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп примет руководителей партий, глав парламентских групп и ассоциаций перед выступлением президента Эммануэля Макрона, которое будет сосредоточено на распространении коронавируса во Франции, сообщает Le Figaro.

Главу правительства будут сопровождать министр здравоохранения Оливье Веран и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

По словам пресс-секретаря правительства Франции Сибет Ндиай, глава государства «без сомнения постарается успокоить французов» в своем вечернем телеобращении.

По последним данным, во Франции зарегистрировано 2281 случай заражения коронавирусом, в том числе 105 человек находятся в тяжелом состоянии, ещё 48 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции созвал совет по обороне и безопасности в связи со вспышкой коронавируса.

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