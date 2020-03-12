Приштина, , 23:59 — REGNUM 11 марта спикер парламента Косово Вьоса Османи в речи, произнесенной на чрезвычайном заседании парламента, посвященной отношениям между США и Косово, поддержала слова премьер-министра Альбина Курти о необходимости лишения поста президента Хашима Тачи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, свою речь Османи произнесла уже после того, как президент Тачи опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook полное личных оскорблений заявление в адрес Курти. Спикер парламента Косово заявила, что подобное поведение противоречит цели существования института президента, призванного служить символом национального единства.

Также Османи обвинила Тачи в том, что он узурпировал процесс диалога между Косово и Сербией, а потому правительство не испытывает к нему доверия.

«Пошлина (100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины — ИА REGNUM) должна быть отменена одновременно с устранением президента Тачи с узурпированной им роли. Поскольку в момент снятия пошлины появится возможность заключения опасного соглашения. Мы должны вместе убрать и то, и другое, схожим образом, поскольку это послужит защите интересов страны и отношений с нашими друзьями», — заявила Османи.

Напомним, инициатором созыва чрезвычайного заседания парламента стала основанная Тачи Демократическая партия Косово.

В настоящий момент партии, входящие в правящую коалицию — «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» — заявляют, что введение пошлины 100% правительством Рамуша Харадиная было оправдано, поскольку оно положило конец диалогу между президентами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Александром Вучичем, в ходе которого обсуждалась возможность неприемлемого для них территориального обмена.

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