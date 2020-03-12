Севастополь, 12 марта 2020, 16:01 — REGNUM Большинство депутатов Законодательного собрания Севастополя поддержали поправки в Конституцию России. Решение принято 12 марта на пленарном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты поддержали поправки 17 голосами, пятеро воздержались от голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма, кроме фракции КПРФ, также поддержали предложенные к Конституции России поправки.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: поправки к Конституции носят социальный характер