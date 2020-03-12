Севастополь, , 16:01 — REGNUM Большинство депутатов Законодательного собрания Севастополя поддержали поправки в Конституцию России. Решение принято 12 марта на пленарном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Данные поправки направлены на развитие Российской Федерации, прежде всего, как социального государства, потому что многие из них касаются социальных гарантий — это пенсии, минимальный уровень оплаты труда, защита семьи и детства, здравоохранения. Это всё то, что волнует в большей степени наше общество», — заявил перед голосованием председатель городского парламента Владимир Немцев.

Депутаты поддержали поправки 17 голосами, пятеро воздержались от голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма, кроме фракции КПРФ, также поддержали предложенные к Конституции России поправки.

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