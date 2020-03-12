Вильнюс, , 15:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 12 марта, распространило предложение отказаться от любых поездок за рубеж «хотя бы на месяц», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом вводится запрет на посещение: Китая, Гонконга, Ирана, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Италии, Франции, Германии, Испании.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. В Вильнюсе отменены все массовые мероприятия и на пять недель остановлен учебный процесс.