Грозный, , 15:51 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, которую некоторые обвиняют в предложении дать возможность нынешнему президенту РФ Владимиру Путину становиться главой государства после принятия поправок к Конституции.

«Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России! <…> Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Нападки на Терешкову идут со стороны тех, кого мало волнует судьба России, считает чеченский лидер. Многие за рубежом и их стороники в России рассчитывали, что после того как «Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну», которой можно будет легко управлять. Однако при принятии поправок к Конституции, народ России окажет Путину решительную поддержку, убеждён Кадыров.