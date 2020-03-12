Москва, , 15:49 — REGNUM Запад рассчитывает на срыв планов по внесению поправок в Конституцию России, а вместе с этим — и планов социально-экономического развития и роста благосостояния российского народа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Внешние оппоненты наверняка мечтают о срыве наших конституционных преобразований. Надеются любыми путями подорвать политическую стабильность, без которой невозможно обеспечить устойчивое развитие Российской Федерации. А следовательно, и повышения уровня жизни наших сограждан», — заявил Климов.

Комиссия обращает внимание на то, что зарубежные русофобы и их сторонники внутри России, не дожидаясь появления текста конституционных изменений, развязали их огульную критику, «зачастую грубо извращая сам смысл президентских предложений».

«И вот уже государственный немецкий канал Deutsche Welle нам хорошо знакомый на русском языке безапелляционно заявляет: главная поправка в Конституцию РФ об обнулении сроков Путина, СССР и Боге. Вот так прямо не добавить и не убавить, подвели итог ещё до всех наших голосований и опубликования самого текста», — отметил он.

«Похожим способом подаётся эта тема и на канале, вещающего из Франции, Euronews, тоже на русском языке. Сразу после нашего заседания в Совете Федерации невозмутимый женский голос вещал, что поправки в Конституцию рассматриваются на фоне акции протеста… десятки людей вышли на одиночные пикеты в центре Москвы. Противники реформы подали заявку на проведение крупного митинга — я всё цитирую. Впрочем, после этого, (говорят, что) власти объявили о запрете проведения мероприятий численностью более 5 тыс. человек, сославшись на угрозу распространения коронавируса», — продолжил Климов.