Киев, , 07:26 — REGNUM Недавняя смена состава кабинета министров Украины меркнет на фоне эпопеи со снятием генерального прокурора этой страны. Почему именно фигура генпрокурора Руслана Рябошапки вызвала целую бурю заявлений, даже со стороны США, пишет автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Руслан Рябошапка (в центре) President.gov.ua

Похоже, что вся интрига вокруг генпрокурора Рябошапки упирается в его заслуги перед демократической партией США, а заслуги эти велики. Ведь именно его стараниями были закрыты 14 уголовных дел, в которых фигурировали отец и сын Байдены. Конечно, для предвыборной войны, которую развернет Дональд Трамп против своего основного конкурента Байдена, материал изрядный, но официальное обвинение со стороны Украины было бы неплохим подспорьем. Теперь же президент Украины Владимир Зеленский оказался вынужден убрать Рябошапку, столь нагло сыгравшего за американских демократов.

Чувствуя, что дело идет к отставке Рябошапки, посольство США разразилось в своем телеграм-канале комплиментами с упоминанием того прогресса, которого Рябошапка достиг на посту генпрокурора. Тем не менее даже это не помогло ему удержаться на своем посту — уж слишком велика была обида, нанесенная им ныне здравствующему президенту США, — а значит, и Зеленскому не оставалось ничего, как проявить отчаянную смелость, сместив генпрокурора, как бы несмотря на протесты со стороны Вашингтона.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Об «отчаянной смелости» президента Зеленского».