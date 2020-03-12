Москва, , 15:38 — REGNUM В настоящее время при обсуждении поправок к Конституции РФ нельзя проводить жёстких параллелей с 1998 годом, когда Конституционный суд РФ не разрешил президенту России идти на третий срок, так как в 2020 году речь идёт о создании нового конституционного контекста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта рассказал заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Николай Черногор.

«Мы вносим поправки в ту часть Конституции, которая является изменяемой, и правовых препятствий для того, чтобы внести поправки, в том числе и в ст. 81, я не вижу, — сказал Черногор. — И причём не только я, но и большинство моих коллег. Я привёл бы в пример одно из заключений такого авторитетного органа, как Венецианская комиссия. Она указала на то, что любые поправки в Конституцию могут вноситься, если это соответствует легитимным устремлениям народа. Ну и при этом говорится, что легитимация поправок в Конституцию возможна путём их принятия представительным органом с учётом мнения Конституционного суда и при одобрении на референдуме. Если мы посмотрим на то, что у нас предусмотрено самим законом о поправках в Конституцию, то мы убедимся в том, что все эти критерии мы сейчас выдерживаем».

Что же касается аналогий с известным определением Конституционного суда в 1998 году, то, как пояснил эксперт, между событиями того времени и тем, что происходит в настоящий момент, нельзя проводить жёстких параллелей, так как сейчас «появляется новое содержание 81-й статьи Конституции» и возникает новый конституционный контекст.

Читайте ранее в этом сюжете: Вариант, при котором КС РФ откажет Кремлю, крайне маловероятен: политолог