Москва, 12 марта 2020, 15:38 — REGNUM В настоящее время при обсуждении поправок к Конституции РФ нельзя проводить жёстких параллелей с 1998 годом, когда Конституционный суд РФ не разрешил президенту России идти на третий срок, так как в 2020 году речь идёт о создании нового конституционного контекста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта рассказал заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Николай Черногор.
Что же касается аналогий с известным определением Конституционного суда в 1998 году, то, как пояснил эксперт, между событиями того времени и тем, что происходит в настоящий момент, нельзя проводить жёстких параллелей, так как сейчас «появляется новое содержание 81-й статьи Конституции» и возникает новый конституционный контекст.
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