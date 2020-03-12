Москва, , 15:34 — REGNUM Укрепление российского суверенитета вызывает негодование в странах НАТО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Далеко не всем нравится укрепление российского суверенитета. И то, что после одобрения гражданами России 22 апреля — всё это может получить свойство правовой необратимости», — заявил Климов.

«Возвращение России в первую тройку стран мира, обладающих глобальным суверенитетом, вызывает плохо скрываемую ярость у ряда наших иностранных компонентов. Среди них — и, разумеется, авторы многочисленных законов США и резолюций государств НАТО, направленных на сдерживание нашей страны, её фактический распад. Они этого и не скрывают», — подчеркнул он.