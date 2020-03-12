Берлин, 12 марта 2020, 15:43 — REGNUM Внутренняя разведка Германии поставила под наблюдение представителей крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Об этом 12 марта сообщает Associated Press.
Как отмечают журналисты, правое крыло партии признано экстремистским, что и послужило причиной указанных выше решений со стороны разведки. Руководители партии не раз делали очень громкие и радикальные заявления.
В частности, глава регионального отделения «Альтернативы для Германии» в Тюрингии Бьорн Хукке назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине «памятником позора».
Напомним, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» пользуется широкой поддержкой у населения страны, в основном в связи с проблемой роста миграции. В Бундестаге партия имеет 91 представителя.