Берлин, , 15:43 — REGNUM Внутренняя разведка Германии поставила под наблюдение представителей крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Об этом 12 марта сообщает Associated Press.

Как отмечают журналисты, правое крыло партии признано экстремистским, что и послужило причиной указанных выше решений со стороны разведки. Руководители партии не раз делали очень громкие и радикальные заявления.

В частности, глава регионального отделения «Альтернативы для Германии» в Тюрингии Бьорн Хукке назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине «памятником позора».

Напомним, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» пользуется широкой поддержкой у населения страны, в основном в связи с проблемой роста миграции. В Бундестаге партия имеет 91 представителя.