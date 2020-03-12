Бишкек, , 15:33 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии по запросу полиции Казахстана задержали Асета Ыскакова — создателя «финансовой пирамиды» «ESTATE Ломбард», пытавшегося скрыться от казахстанского правосудия в Бишкеке, пишет «Polisia.kz».

В ближайшее время его должны будут экстрадировать в Казахстан. Казахстанские полицейские уже направили соответствующий запрос в МВД Киргизии.

По мнению казахстанских правоохранительных органов, Ыскаков является одним из трех сбежавших из страны руководителей «финансовых пирамид», которые обманным путем завладели имуществом и деньгами 42 тысяч казахстанцев на общую сумму в $14 млн (1 млрд рублей).

Двое других — владельцы компаний «Гарант 24 Ломбард» Аслан Мурзабеков и «Выгодный займ» Жанболат Есиркепов — также были задержаны при попытке скрыться за рубежом. В конце февраля 2020 года Мурзабекова поймали в столице Молдавии, а Есиркепова арестовали на границе Казахстана и России.