Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:31 — REGNUM Суд в Танзании признал девять высокопоставленных лидеров оппозиции виновными в нелегальных собраниях, подстрекательстве к насилию и мятежу. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, девять лидеров оппозиции были признаны виновными по 12 из 13 статей обвинения. Каждый из них должен будет заплатить штраф в размере 13 000 долларов США.

Оппозиционные политики и их сторонники отвергли обвинения как «политически мотивированные», что правительство отрицает.

Перед вынесением решения сторонники оппозиции заполнили здания суда. Некоторые из них молились, другие скандировали песни в знак солидарности. Полиция применила силу, чтобы разогнать их, арестовав некоторых, чтобы расчистить территорию суда.

Как отмечают репортеры, критики обвиняют власти Танзании в использовании судебных дел для преследования оппозиции. После того, как Джон Магуфули стал президентом в 2015 году, он запретил политические митинги, добавили журналисты. Президента обвиняют в подавлении свободы выражения мнений в течение последних пяти лет.