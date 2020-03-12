Москва, , 15:26 — REGNUM Поправки в Конституцию России помогут закрепить в Основном законе ключевые ценностные и морально-нравственные ориентиры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Практически все внесённые дополнения и уточнения к тексту Конституции России наполнены, образно говоря, суверенным духом. По большому счёту, для любого суверенного государства важен не только должный набор слов, так называемая буква Основного закона, но и базовые ценности и морально-нравственные ориентиры», — заявил Климов.