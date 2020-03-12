Париж, 12 марта 2020, 15:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон созвал совет по обороне и безопасности в связи со вспышкой коронавируса, передает BFM TV.
По сообщению Елисейского дворца, глава государства намерен уточнить свое заявление, запланированное на вечер 12 марта.
«Принятые решения будут основаны на научной экспертизе», — отметил президент Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телеобращением, посвященным эпидемии коронавируса на территории страны.
Читайте также: Около 20 государств ограничили въезд для жителей Франции
Читайте ранее в этом сюжете: Макрон выступит с телеобращением к жителям Франции