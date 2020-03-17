Минск, , 01:06 — REGNUM Нефтяная война с Россией, которую развернул белорусский президент Александр Лукашенко, отличается от предыдущих эпизодов подобных попыток торговаться особой настойчивостью Минска. О том, по кому больнее всего ударят попытки Лукашенко сохранить экономические дотации в обмен на пустые обещания, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Удивительно, но факт: как раз российские поставщики от попыток белорусской стороны упереться по цене только выиграют. Попытки же Минска найти нефть для загрузки свободных мощностей нефтеперерабатывающих заводов у других поставщиков откроют массу возможностей белорусских чиновников найти себе откат пожирнее.

В итоге проиграют те, кто зависят от цен на нефтепродукты или косвенно. А к таковым относится большая часть белорусского населения, которому придется расплачиваться за бензин и подпрыгнувшие цены на продукты.

Подробности читайте в статье Сергея Артёменко «Борьбу Лукашенко за «суверенитет» оплатят бюджетники и пенсионеры».