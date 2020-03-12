Великий Новгород, , 15:23 — REGNUM Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева считает, что поправки к Конституции РФ «повысят ответственность чиновников за принятые решения». Об этом она заявила в интервью газете «Новгородские ведомости».

Она напомнила, что Конституцию 1993 года «и писали, и приняли после вооружённого противостояния в Москве вовсе за два месяца, причём всю целиком».

«А сейчас речь идёт всего о нескольких поправках, неужели их нужно целый год обсуждать?! Поправки понятны и просты. Нет двойному гражданству для чиновников, МРОТ не ниже прожиточного уровня, индексация пенсий — у каждого человека по этому поводу есть свое мнение. Что тут обсуждать? Голосовать надо!» — заявила Писарева.

Она также отметила, что поправки в Основной закон страны станут залогом того, что «социальные гарантии невозможно будет снизить или упразднить, просто переписав законы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании большинством голосов поддержала пакет изменений к Конституции РФ. Документ должны поддержать две трети региональных заксобраний. Общенародное голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля.

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