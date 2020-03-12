Тула, , 15:19 — REGNUM Депутаты Тульской области поддержали поправки к Конституции РФ, решение принято на внеочередном заседании 12 марта, сообщила пресс-служба облдумы. В заседании принял участие губернатор Алексей Дюмин, который выступил перед проведением голосования.

«Предложенные поправки носят всеобъемлющий характер. Они касаются суверенитета страны, ужесточения требований к чиновникам. Пришло время конституционно гарантировать нашим гражданам безусловное выполнение социальных обязательств государства: индексацию пенсий и социальных пособий, зарплату не ниже прожиточного минимума, обязательное социальное страхование», — цитирует Дюмина управление пресс-службы правительства региона.

«Сейчас на Западе многие пытаются переписать историю, умалить роль нашей страны в победе над фашизмом. Обновленная Конституция поможет пресечь эти попытки, защитит память о подвигах наших предков. Поэтому сегодня я прошу вас одобрить поправки, вносимые в Основной закон страны, и дать положительный отзыв на законопроект. Это очень важное для всех нас решение», — добавил Алексей Дюмин.

«Участвуя в рабочей группе по подготовке поправок, я убедился, что это объективный исторический процесс. Конституция не памятник эпохе, ее нужно корректировать с учетом развития нашего общества. Туляки — народ талантливый, и я уверен, что они обязательно поддержат на всенародном голосовании предложенные изменения в Основной закон», — отметил председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

Всего за поправки к Конституции проголосовали 32 депутата, один представитель КПРФ воздержался, уточнили «Тульские новости».