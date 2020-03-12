Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Петербургский парламент поддержал законодательную инициативу федерального уровня об оценке качества воздуха у промзон и свалок по запаху. Автором инициативы выступила справоросс Надежда Тихонова, передает 12 марта корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас законодательство предусматривает оценку качества воздуха только по химическому составу. Документ Тихоновой же предлагает Государственной думе ввести понятие «запах» и его оценку — комфортно ли дышать таким воздухом или нет.

Депутат считает, что это позволит объективно оценивать качество жизни людей в микрорайонах рядом с мусорными полигонами, заводами, промышленными предприятиями, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме.

По словам Тихоновой, она постоянно получает жалобы от жителей на неприятный запах у то, что дома невозможно открыть окна, в то время как новые жилые кварталы появляются все ближе к промзонам и свалкам.

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