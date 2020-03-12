Ташкент, , 15:11 — REGNUM Программу сотрудничества на 2020−2021 годы подписали представители Генеральной прокуратуры Узбекистана и Следственный комитет России, сообщили 12 марта в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

12 марта глава СК России Александр Бастрыкин встретился с Генпрокурором Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве.

Руководители ведомств договорились обмениваться информацией и передовым опытом в правовой сфере. Стороны также обсудили ряд вопросов по развитию двусторонних отношений.