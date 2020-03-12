Первоуральск, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, Свердловская область) посетили представители силовых органов. Об этом заявили в пресс-службе группы ЧТПЗ (в неё входит ПНТЗ).

Как сообщили ЕАН в пресс-ведомстве, на территории завода был проведён «комплекс мероприятий» вместе с сотрудниками МВД в рамках антикоррупционной программы компании. Предприятие функционирует в штатном режиме.

От более подробных комментариев в холдинге пока воздерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года с новотрубного завода ушёл главный пиарщик Александр Ханин. Он курировал взаимодействие с органами власти и общественными организациями.

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