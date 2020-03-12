Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 12 марта, собралось на экстренное внеплановое заседание в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в повестке заседания — фактически предложения о самоизоляции всей Литвы.

На повестку глава МВД Литвы Рита Тамошюнене вынесла следующие вопросы:

— Об остановке деятельности всех развлекательных и спортивных центров до конца марта;

— О запрете посещения гражданам Литвы стран со вспышками коронавируса и рекомендации в принципе не покидать территорию Литвы;

— Об обязательной самоизоляции на 14 суток;

— О контроле сухопутной, воздушной и морской границ, в том числе при помощи армии;

— Об эвакуации граждан Литвы из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса;

— О мерах поддержки литовской экономики в условиях пандемии коронавируса;

— О работе госучреждений в удалённом режиме;

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.