Киев, , 14:57 — REGNUM За невыполнение постановления правительства Украины об общенациональном карантине местным властям грозит уголовная ответственность, заявил на брифинге 12 марта главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чиновник отметил, что согласно процедуре все министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине, далее эта информация попадет к руководителям правительства.

«Будем предоставлять предложения — как реагировать на тех, кто не выполняет постановления кабмина… это будет административная и уголовная ответственность», — отметил Ляшко.

ИА REGNUM отмечает, что наиболее резонансный случай неподчинения требованиям Киева относительно карантина произошел в Харькове, где местные власти отказались закрывать школы и детские сады. Впрочем, родители по своему усмотрению могут не отпускать ребенка из дома, но для этого надо писать специальное заявление.

«Причина первая — за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая — куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием», — заявил мэр города Геннадий Кернес.

В свою очередь, назначенный президентом губернатор Харьковской области Алексей Кучер пообещал, что городской совет пересмотрит решение о том, чтобы не закрывать школы и детские садики на карантин. Он подчеркнул, что абсолютно все учебные заведения региона должны быть закрыты до 2 апреля.

«Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание постановление кабмина и выполните распоряжение», — обратился он к мэрии.

В правительстве Украины ситуацию с демаршем в Харькове пока не комментировали.

Общенациональный карантин на Украине был утвержден накануне, 11 марта, на заседании правительства.