Оренбург, , 15:27 — REGNUM В Оренбургской области единственным депутатом Заксобрания региона, который не поддержал законопроект о поправках к Конституции, стал лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата, он внёс в профильный комитет 123 замечания и предложения, целью которых является исключение противоречий большинства положений поправок главе 1 Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя», несоответствия их провозглашённому принципу разделения властей, а также исключения положений о неприкосновенности действующего президента Российской Федерации и президента, прекратившего исполнение своих полномочий, сокращение выборного срока с шести до четырёх лет, проведения общероссийского референдума вместо неконституционного «общероссийского голосования» в соответствии со статьёй 3 Конституции Российской Федерации, а также ряд других предложений.

Между тем присутствовавший на внеочередном заседании Заксобрания Оренбургской области депутат Госдумы Валерий Гартунг отметил, что ряд заявлений, прозвучавших во время обсуждения законопроекта на внеочередном заседании регионального парламента, не соответствуют действительности.

«Например, прозвучало, что некоторые предложения принимаемого закона противоречат основам конституционного строя. Напоминаю, есть статья 116, которая говорит о том, что не могут остальные положения Конституции противоречить главе 1 и основам конституционного строя, и проверку на предмет противоречия проводит Конституционный суд», — сказал Гартунг и подчеркнул, что эта процедура предусмотрена законопроектом, который обсуждается.

Комментируя критику, согласно которой президент узурпирует власть, назначая силовиков, депутат Госдумы акцентировал внимание на том, что это норма действующего законодательства. И сегодня президент имеет те же самые полномочия, они не меняются.

По поводу позиции Владимира Фролова Валерий Гартунг заметил, что фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержала закон в трех чтениях, и это позиция партии «Справедливой России».

Со своей стороны спикер Закса Сергей Грачёв обратил внимание депутата Госдумы, что в региональном парламенте «особая тема». Напомним, Владимир Фролов покинул ряды «Справедливой России» в 2018 году из-за разногласий с лидером партии Сергеем Мироновым, но по-прежнему входит во фракцию «Справедливой Россия», являясь единственным ее членом, а также одним из ярких политиков со своей принципиальной позицией в Законодательном собрании области.

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