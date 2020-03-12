Великий Новгород, , 14:41 — REGNUM После внесения изменения в Конституцию РФ потребуются поправки как минимум в 34 федеральных закона. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе обсуждения поправок к Основному закону страны в Новгородской областной думе заявил сенатор от региона Сергей Фабричный.

«Как минимум 34 федеральных закона нужно будет править после внесения изменений в Конституцию. Есть и другая цифра: 50 федеральных законов, которые ждут изменения в ближайшее время. Предложения, не вошедшие в основное тело изменений в Конституции, там найдут отражение», — сообщил Сергей Фабричный.

Сенатор подчеркнул, что предлагаемые изменения в Конституцию РФ важны для дальнейшего развития России как правового социального государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Новгородской областной думы большинством голосов одобрили поправки в Конституцию РФ. Напомним, документ должны поддержать две трети региональных заксобраний. Общенародное голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля.

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