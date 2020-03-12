Москва, , 14:33 — REGNUM Депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») рекомендовал прекратить пленарное заседание в связи с возможным распространением коронавируса, но спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение не поддержал, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Было бы уместно прекратить заседания. Та уборка и дезинфекция займет ни один час работы», — сказал Онищенко.

Сбежал из карантина вернувшийся из Франции депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал исходить из необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко дал рекомендации в связи с возможным коронавирусом у Катасонова