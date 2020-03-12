Москва, , 14:26 — REGNUM Депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») готов помочь с обследованием контактировавших с депутатом Госдумы Сергеем Катасоновым (ЛДПР) и рекомендует дезинфекцию и вентиляцию зала пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

«Я могу походатайствовать, чтобы организовали им обследование, но еще рано, контаминации не произошло, вирус еще не развился», — отметил Онищенко.

Он также считает правильным провести дезинфекцию зала.

«Надо сделать дезинфекцию зала. Нужно провести интенсивную вентиляцию зала — на вытяжку (зал не имеет окон). Что касается того места, где работал наш коллега, нужно будет провести дезинфекцию, я могу привлечь для этого профессиональные структуры», — заверил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение аннулировать пропуск сбежавшего из карантина по приезде из Франции депутата Катасонова, а также попросил «самоизолироваться» всех контактировавших с парламентарием.

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