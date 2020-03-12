Анкара, , 14:26 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 125 нелегальных мигрантов, терпевших бедствие в Эгейском море, об этом 12 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Беженцы на надувных лодках пытались проникнуть на территорию Евросоюза по морю, однако потерпели бедствие — их лодка перевернулась. Спасенные были направлены в миграционные службы, где будет решаться их судьба.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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