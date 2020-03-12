Киев, , 14:25 — REGNUM Силовики задержали и доставили в полицейский участок 15 радикалов, которые ранее сегодня спровоцировали конфликт и напали на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо в ходе презентации Национальной платформы примирения и единства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция отмечает, что после совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако активных участников поймали и доставили в Печерское управления полиции — «для установления личных данных и предоставления объяснений».

По данному инциденту начато уголовное производство по статье УК «хулиганство».

»Напали на советника Совета безопасности Сивохо. Напали радикалы — чтобы сорвать презентацию диалога с Донбассом. Теперь ясно, кто зарабатывает на том, что идёт война?», — комментирует ситуацию политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он подчеркивает, что по сути радикалы сорвали презентации диалоговой платформы с украинскими гражданами и отмечает, что ждет реакции президента Зеленского на этот конфликт.

ИА REGNUM напоминает, что команда советника секретаря Совнацбеза Украины по реинтеграции и восстановлению ДонбассаСергея Сивохо разработала специальную программу в рамках выполнения инициатив президента Владимира Зеленкого касаемо разработки действенной политики гуманитарной реинтеграции Донбасса. На презентации около десятка нацистов ворвались на презентацию и после недолгой словесной перепалки набросились на Сивохо. В частности, советника повалили на пол и чуть не избили в лежащем состоянии.