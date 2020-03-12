Орел, , 14:20 — REGNUM Депутаты Орловского областного совета поддержали поправки к Конституции России, сообщили в пресс-службе облсовета. Поправки рассматривались на внеочередном заседании 12 марта.

Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил, что поправки призваны способствовать развитию демократических институтов, в том числе парламентской демократии, повышению ответственности власти перед гражданами, обеспечению большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации.

«Предложенные изменения уже назвали революционными. Но это вовсе не несёт негативного окраса. Нас ожидает процесс усиления Конституции России, а не её кардинальной или фундаментальной перестройки. Мы понимаем, что цель изменений заключается в изменении структуры публичной власти и её отдельных полномочий. Если данные изменения будут приняты, потребуется внесение поправок в законодательство Орловской области. И мы к этому готовы», — отметил спикер облсовета.

В результате 34 депутата облсовета поддержали поправки к Конституции, пять депутатов воздержались.