Курган, , 14:18 — REGNUM Депутаты Курганской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за поправки к Конституции России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов отметил, что социальная сфера является самой обширной по числу предлагаемых поправок к основному закону государства. Часть корректив касается сохранения статуса традиционной семьи.

«Поправки, касающиеся невозможности отчуждения территорий, очень точно именно сейчас соответствуют общественному запросу», — отметил Дмитрий Фролов.

Напомним, поправки в Конституцию России могут быть внесены после их одобрения в ходе общероссийского голосования, которое состоится 22 апреля 2020 года.