Тбилиси, , 14:13 — REGNUM Властям Грузии предлагают ввести к парламентским выборам 2020 года электронную систему выборов, и причиной такого предложения называют как объявленную в мире пандемию коронавируса, так и необходимость предотвращения любых фальсификаций в ходе выборов.

Инициатором такой системы выступил учредитель политического объединения «Лело для Грузии»банкир Мамука Хазарадзе, который считает, что электронная система не только обеспечит безопасность граждан, но иисключит фальсификацию выборов и обеспечит максимальное участие в них населения. Об этом Хазарадзе заявил на открытии очередного офиса своей партии в Сабурталинском районе Тбилиси 12 марта.

«Хотя я настроен оптимистичнои верю, что эта пандемия пройдет и человечество ее победит, мы должны подумать о системе электронных выборов. Сегодня 21 век, и мы должны использовать все современные методы, чтобы люди могли электронно зафиксировать свои голоса. Этим мы дадим огромные возможности нашим эмигрантам, и я думаю, что оставшегося времени вполне достаточно для внедрения электронных выборов», — заявил Хазарадзе.

Он также рекомендовал властям Грузии начать переход на электронное правление и внедрить систему электронного правительства. По словам банкира, такие системы апробированы во многих ведущих странах и очень эффективны.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 24официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.